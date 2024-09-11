Названа группа крови, которая встречается у гениев

Третья группа крови свойственна писателям и философам, а четвертая, одна из самых редких — гениям, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно последним исследованиям японских ученых, люди со второй группой крови склонны к успеху в жизни. Первая группа крови, по словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, была самой ранней в истории развития человека.

«Она (первая группа крови — ред.) текла у людей-охотников, испытателей, авантюристов, которые по жизни очень активные и всегда бегут вперед», — продолжил медик.

При этом люди со второй группой крови более склоны к спокойному и размеренному образу жизни, не ввязываются в авантюры и конфликты. Она, по данным Кондрахина, появилась в результате мутации.

При этом переливание крови никак не влияет на личность человека, и все эти особенности появляются именно при рождении.