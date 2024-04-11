Названа безопасная доза сахара в день для взрослых

Врач Тананакина: взрослая доза сахара в день — не более 6 чайных ложек

Ограниченная доза сахара в день для взрослых составляет не более 6 чайных ложек. Передозировка сахара может привести к повышенному риску ожирения, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара, не более 25 грамм в день для взрослых, что составляет примерно 6 чайных ложек», — сказала Тананакина.

Она добавила, что передозировка сахара может привести к повышенному риску ожирения.

«Также при передозировке существует риск развития диабета 2-го типа, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем. Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара», — отметила врач.

В пример Тананакина привела напитки с нулевым содержанием сахара или с его заменителями — такие наиболее предпочтительны.