Настоящие калорийные ловушки: от каких начинок пирога толстеют быстрее всего

Сочетание белой муки, сахара и жирного мяса превращает пироги в настоящие калорийные ловушки, предупредила в беседе с РИАМО врач-эндокринолог и диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Если ранжировать по вреду для фигуры и метаболизма, то в лидерах две комбинации — это углеводный удар и жировая бомба. Что касается углеводов, то опасная комбинация: белая мука плюс сладкая начинка (джем, варенье). Чистые быстрые углеводы, которые мгновенно усваиваются и откладываются про запас», — сказала Горбунова.

Она добавила, что второе по опасности — жирное мясо (особенно в жареном тесте, как в чебуреках или беляшах), это колоссальная калорийность и нагрузка на пищеварение.

«Отдельно стоит отметить и картофельную начинку — „крахмал на крахмале“, много пустых калорий и минимум пользы», — пояснила врач.

Если хочется пирога, лучше приготовьте его сами из цельной муки и овощей, контролируйте порцию и наслаждайтесь без чувства вины. Тогда и настроение будет ровным, и здоровье в порядке, заключила Горбунова.

23 января отмечается Всемирный день пирога, это неофициальный праздник. Считается, что его дату установил Американский совет по пирогам, который проводит чемпионат по этой выпечке. Желающим присоединиться к празднованию предлагается испечь любимый пирог дома или купить его в пекарне, а потом съесть за столом с чаем, кофе или другим любимым напитком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.