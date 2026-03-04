Нарушен гормональный баланс: как лишний вес «убивает» шансы на деторождение

Избыточная масса тела способна напрямую влиять на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«У женщин избыточная масса тела нередко сопровождается нарушениями гормонального баланса. Повышается уровень андрогенов и инсулина, что может приводить к сбоям менструального цикла, ановуляции и снижению шансов на зачатие. Также лишний вес повышает вероятность развития синдрома поликистозных яичников, осложнений во время беременности, самопроизвольных выкидышей и гестационного диабета», — сказала Кашух.

Она добавила, что у мужчин избыток жировой ткани тоже влияет на работу эндокринной системы. При ожирении часто снижается уровень тестостерона, что может ухудшать параметры спермы — уменьшать количество и подвижность сперматозоидов, а также негативно отражаться на репродуктивной функции.

«В более широком масштабе распространенность ожирения может отражаться и на демографической ситуации. Если у значительной части людей возникают сложности с зачатием или вынашиванием ребенка, это может влиять на уровень рождаемости», — отметила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.