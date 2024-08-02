Нарцисс и магнолия: фитотерапевт перечислил ядовитые цветы

Фитотерапевт Андрей Степенский рассказал, какие цветы не стоит рвать летом. По словам эксперта, многие из них могут вызвать аллергические реакции и другие неприятные реакции организма.

Так, симпатичные простые лютики могут обжечь соком, а при контакте со слизистыми даже привести к рвоте и тошноте. Нарциссы — тоже опасные цветы, которые могут вызывать тошноту вплоть до потери сознания.

Степенский предупредил и об опасности магнолии, цветущей на юге. Она приводит к головной боли, поскольку этот цветок выделяет определенные эфирные масла.

«Ядовиты все части ландыша. Особенно токсичны ягоды, они содержат сердечный гликозид, который при попадании на слизистые может вызвать слабость, тошноту, рвоту, могут быть даже галлюцинации. Он также замедляет пульс, вплоть до остановки сердцебиения», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Ландыш занесен в Красную книгу России, его сбор в стране запрещен.