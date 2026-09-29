Наро-Фоминский перинатальный центр проводит ЭКО по ОМС

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Семьи с диагнозом «бесплодие» могут пройти в Наро-Фоминском перинатальном центре диагностику и ЭКО по полису ОМС, а затем наблюдаться во время беременности и рожать в том же учреждении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр оказывает помощь семьям с диагнозом «бесплодие» на всех этапах: от диагностики и применения вспомогательных репродуктивных технологий до ведения беременности и родов. С пациентами работают репродуктологи, эмбриологи, психологи и акушеры-гинекологи. Команда расширяется и осваивает новые методики с учетом мирового опыта.

«С вами одна команда от первой консультации до первого крика малыша», — отметила главный врач центра Людмила Кещьян.

Программа ЭКО по ОМС включает стимуляцию овуляции, пункцию и забор яйцеклеток, оплодотворение, культивирование и перенос эмбрионов, а также их криоконсервацию. При мужском факторе бесплодия возможно оплодотворение методом ИКСИ.

Записаться на прием к репродуктологу можно по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.