Врач-нарколог Василий Шуров выступил за «карательные меры» в борьбе с запрещенными веществами в России.

В качестве примера он привел Китай, который столкнулся с катастрофическим вымиранием населения из-за опиоидной зависимости. Именно благодаря жестким мерам, включая смертную казнь для торговцев наркотиками и принудительное лечение наркозависимых в трудовых лагерях, стране удалось справиться с этой проблемой.

По словам Шурова, учитывая уровень смертности от запрещенных веществ и масштабы их распространения в России, очевидно, что одного лишь гуманизма без «карательных мер» недостаточно для урегулирования ситуации.

Врач также заявил, что вовлечение молодежи в наркоманию является частью прокси-войны, развязанной против России. Кроме того, он раскритиковал идею легализации наркотиков, отметив, что такой подход превращает государство в наркодилера.

«В чем тогда функция государства, если оно становится наркодилером? Я буду на вас зарабатывать, я буду вас травить, вы в политику не вмешиваетесь, ничего себе не хотите, торчите, пока не погибнете. А погибнете вы очень рано», — заключил Шуров в эфире радио Sputnik.