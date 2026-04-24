Нарколог в Подмосковье объяснил вред алкоголя после прививки

Неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики проходит в Подмосковье. Главный внештатный психиатр-нарколог региона Виталий Холдин предупредил, что алкоголь снижает эффективность вакцинации и может усилить побочные реакции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере пояснили, что даже небольшие дозы спиртного подавляют работу иммунной системы. Снижается активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, уменьшается их количество и эффективность.

«Алкоголь подавляет работу иммунной системы. Даже от небольших доз спиртного активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, заметно снижается. Процесс образования антител уменьшается, сокращается их общее количество и эффективность. Для формирования иммунитета организму нужны ресурсы. Алкоголь вызывает интоксикацию, создает дополнительную нагрузку на печень и нарушает обмен веществ. Организм после вакцинации пускает все силы на то, чтобы вывести из организма алкоголь», — рассказал Виталий Холдин.

Он добавил, что употребление спиртного способно усилить стандартные поствакцинальные реакции. Повышение температуры, озноб и слабость могут проявляться сильнее, а боль и отек в месте инъекции — стать более выраженными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.