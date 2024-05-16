Нарколог рассказал о влиянии курения и алкоголя на давление

«Гипертоническая болезнь это заболевание, при котором у человека наблюдается стойкое повышение артериального давления. Факторами, которые негативно влияют на течение болезни и вызывают осложнения, являются алкоголь и курение. Во время приема алкоголя после начального расширения сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце, увеличению частоты его сокращений и росту давления. Аналогичная ситуация происходит и при курении, которое сопровождается спазмом сосудов. Увеличение нагрузки на сердце ведет к его быстрому износу и к еще большему росту давления. Как результат — разрывы сосудов в органах, которые для гипертоника могут стать смертельными, поскольку приводят к инфарктам и инсультам», — сказал Виталий Холдин.



Специалист напомнил о простых правилах, которые помогают держать артериальное давление в норме. Это умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, уменьшение стрессовой нагрузки, а самое главное, отказ от алкоголя и курения. Напомним, сейчас проходит Неделя профилактики повышения артериального давления.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.