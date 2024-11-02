Нарколог рассказал о препаратах, которые могут подавить тягу к алкоголю

Нарколог Вашкин: есть несколько типов препаратов для борьбы с алкоголизмом

Алкоголизм — это хроническое заболевание, при котором человек не может контролировать употребление спиртного, разрушающего его здоровье и жизнь. У зависимого появляется непреодолимое желание выпить, несмотря на негативные последствия. Поэтому пациенты и их близкие задаются вопросом: можно ли избавиться от тяги к спиртному с помощью таблеток? Современная медицина предлагает несколько типов препаратов для борьбы с алкоголизмом, рассказал РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

«При алкоголизме страдают печень, сердце, сосуды. Развиваются такие заболевания, как панкреатит и гастрит. Особенно губительно влияние на мозг — нарушаются когнитивные функции, возникают психозы, возможно развитие деменции», — отметил Вашкин.

Социальные последствия алкоголизма не менее разрушительны. Страдают отношения с близкими, возникают проблемы на работе. Человек теряет интерес к прежним увлечениям, сужается круг общения. Финансовые трудности усугубляют ситуацию. Алкоголизм — это путь к полной деградации личности и потере социальных связей.

Современная медицина предлагает несколько типов препаратов для борьбы с алкоголизмом. Каждый из них действует по-своему.

Препараты, вызывающие отвращение к алкоголю

Эти лекарства блокируют фермент, расщепляющий этанол. В результате в организме накапливается токсичный ацетальдегид, вызывающий сильное отравление. После приема даже небольшого количества спиртного возникают неприятные ощущения: тошнота, рвота, головокружение, учащенное сердцебиение. Так формируется отрицательный рефлекс на алкоголь.

Блокаторы опиоидных рецепторов

Эти средства блокируют «центр удовольствия» в мозге. Они препятствуют выработке эндорфинов при употреблении спиртных напитков. Человек пьет, но не чувствует эйфории от опьянения. Постепенно интерес к алкоголю угасает.

Препараты, улучшающие нейротрансмиссию

Они воздействуют на химические процессы в мозге — уменьшают симптомы абстиненции и стабилизируют нервную систему. Эти препараты уменьшают тревожность и раздражительность, часто сопровождающие отказ от алкоголя.

Средства для поддерживающей терапии

Существуют комплексные препараты и средства для поддерживающей терапии. Это витаминные комплексы, гепатопротекторы, успокоительные средства. Они помогают организму восстановиться после длительного употребления алкоголя.

«Важно понимать, что все эти препараты имеют побочные эффекты и противопоказания. Их прием может вызвать проблемы с печенью, желудком, сердечно-сосудистой системой. Поэтому самолечение недопустимо. Только врач может подобрать подходящий препарат и дозировку, учитывая индивидуальные особенности пациента», — заключил доктор.