Нарколог рассказал, как реально убедить алкоголика лечиться

Первый шаг на пути к выздоровлению алкоголика — искренний разговор с ним о проблеме. Если уговоры и мотивация не помогают, эффективным решением может стать интервенция с участием нарколога или психолога, рассказал РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Алкоголизм — это серьезная проблема, которая разрушает жизнь зависимого и его близких. Нередко алкоголики отрицают свою болезнь и отказываются от лечения, что ставит родных в тупик. Первый шаг на пути к выздоровлению зависимого — искренний разговор о проблеме.

«Важно проявить участие, заботу и поддержку, а не осуждение. Объясните, как сильно его зависимость влияет на здоровье, отношения, работу и будущее. Приведите примеры, как алкоголь разрушает его жизнь и жизнь близких», — рассказал Вашкин.

Нужно сделать акцент на том, что вы не бросаете человека в беде, а хотите помочь справиться с болезнью. Предложите свою поддержку в прохождении лечения и дайте понять, что верите в его силы. Подчеркните, что зависимость — это не приговор, многие люди успешно излечиваются от алкоголизма и возвращаются к нормальной жизни.

Если самостоятельные попытки убедить не действуют, имеет смысл обратиться к профессионалам. Психологи и врачи владеют эффективными методами мотивации на лечение. Они помогут найти нужные слова и аргументы, чтобы алкоголик осознал необходимость лечения и согласился на него добровольно.

«Эффективным решением может стать интервенция с участием нарколога или психолога. Это беседа специалиста с зависимым человеком в присутствии его близких. Цель такой встречи — помочь алкоголику осознать серьезность проблемы, увидеть, как его поведение влияет на окружающих, принять необходимость лечения», — добавил эксперт.

Во время интервенции психолог создает атмосферу доверия, задает наводящие вопросы и приводит весомые аргументы в пользу лечения. Родственники также выражают свои чувства и опасения, связанные с алкоголизмом близкого человека. Совместными усилиями специалист и семья стараются мотивировать зависимого на лечение и добиться его добровольного согласия.