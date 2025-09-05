Нарколог рассказал, как курение в подростковом возрасте приводит к наркомании

Фото - © Кабинет врача в поликлинике на улице Высоковольтной после капремонта в Раменском/Медиасток.рф

Подростки, начавшие курить, склонны курить всю жизнь из-за быстро формирующейся никотиновой зависимости. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали о том, чем грозит такая привычка, возникшая в раннем возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мозг подростка активно развивается, и никотин, как и любой наркотик, очень быстро встраивается в процессы синтеза дофамина — «гормона удовольствия». Начало курения в подростковом возрасте способствует быстрому формированию привычки и превращения ее в постоянную никотиновую зависимость. Привыкание к никотину у подростков формируется гораздо быстрее, чем у взрослых, всего за несколько недель. При этом протекает в тяжелой форме — большом количестве выкуриваемых сигарет за сутки», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что существует связь между пробой никотина и пробой наркотиков у подростков. Т.е. курящие подростки пробуют наркотики чаще, чем некурящие. Поэтому очень важно сильно отсрочить как первые пробы алкоголя, так и сигарет или систем электронной доставки никотина. В идеале, исключить курение и алкоголь в семье, показывая детям своим примером, что трезвость — это действительно норма жизни.

Сейчас проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей.

