Нарколог рассказал, чем опасен алкоголь при вакцинации

Осень — время сезонной вакцинации от гриппа. Не раз говорилось, что именно прививка — единственный способ если не заболеть, то свести к минимуму нежелательные осложнения после болезни, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Сейчас в рабочих коллективах идет массовая вакцинация сотрудников, ведь стоит одному заболеть гриппом, это может привести к больничному у всего коллектива. Но важно знать: когда ты собираешься делать прививку, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь за несколько дней, а лучше недель до и после прививки. Дело в том, что после вакцинации включается и активируется наш иммунитет. Здоровому организму требуется до 2–3 суток, чтобы распознать инактивированный возбудитель и выработать антитела. Алкоголь же ослабляет работу иммунной системы. Даже разовое употребление негативно сказывается на иммунитете, снижается выработка антител», — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической и клинико-экспертной работе Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев.

Специалист добавил, что алкоголь может ухудшить симптомы, которые иногда появляются после вакцинации, повышая риск развития осложнений. Так что стоит помнить простые правила — не делать прививку, когда плохо себя чувствуешь или если обострилось хроническое заболевание. В остальных случаях после консультации с врачом можно смело делать прививку и защитить себя от гриппа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.