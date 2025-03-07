Нарколог Подмосковья рассказал, почему стоит отказаться от спиртных напитков

Предстоящие праздничные выходные с нетерпением ждут, без преувеличения, все женщины. Почему в этот праздничный день стоит отказаться от алкоголя и бывают ли «женские» коктейли, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы после праздничных выходных быть отдохнувшей, стоит отказаться от алкоголя. Обычно шампанское и вино считают «легкими» спиртными напитками, а потому подходящими женщинам. Но на самом деле, содержащийся в них сахар и газы более негативно воздействуют на организм. Безопасных доз спиртного не существует, как и разделения на мужские или женские напитки. Сейчас есть множество способов устроить застолье и без алкогольных напитков. Можно сделать смузи из свежих ягод и фруктов, молочный коктейль, поставить на стол нектар, сок или морс», — советует главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист также добавил, что лучше сходить с семьей на прогулку или на выставку, расслабиться в бассейне или на массаже, встретиться с подругами, навестить близких. Эти занятия действительно принесут пользу и поднимут настроение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.