Нарколог Подмосковья рассказал, почему нельзя купаться в нетрезвом виде

В Подмосковье стоит жаркая погода и купальный сезон в самом разгаре. Почему ни в коем случае нельзя находиться в воде после употребления алкоголя, рассказал специалист областного наркодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. Не зря существует и фраза «пьяному море по колено». Она и таит в себе главную опасность. Ведь выпивший человек перестает контролировать ситуацию, осознавать опасность, ему кажется, что ничего страшного случиться не может. Кроме этого, надо помнить, что алкоголь расширяет сосуды, а прохладная вода водоема, наоборот, резко сужает. Такие скачки могут сказаться даже на здоровых людях, не говоря уже о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказал заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе областного клинического наркодиспансера Александр Сааков.

Он напомнил основные правила безопасного поведения на воде. Купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Ни в коем случае не употреблять алкоголь, а пить лучше всего простую чистую воду. В самые солнечные часы с 12:00 до 16:00 лучше не находиться на открытом солнце, а если решили прокатиться на лодке, катамаране или модном сейчас сап-борде, обязательно нужно надевать жилет, даже если умеете плавать и уверены в своих силах. Безопасность на воде — превыше всего.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.