Нарколог Подмосковья рассказал, как увеличить продолжительность жизни

Алкоголь негативно влияет на работе всех систем организма. Употребление алкогольных напитков может привести к снижению продолжительности жизни. О том, как сильно может сократиться жизнь, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Среди зависимостей, заметно сокращающих продолжительность жизни, главенствующие места занимают курение и алкоголь. Но именно спиртные напитки более значительно сокращают жизнь. Так, у регулярно употребляющих алкоголь людей, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет! Причем еще недавно в обществе был популярен миф о том, что умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь. Однако все последние исследования его опровергли. И сейчас мы с уверенностью говорим, что безопасной дозы спиртных напитков не существует», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что для увеличения продолжительности жизни необходимо соблюдать простые правила. Это отсутствие стрессов, регулярный чек-ап организма, умеренные занятия спортом, режим дня и правильное питание. И, главное, отказ от курения и алкоголя.

Сейчас проходит Неделя долголетия, в честь Международного дня пожилого человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.