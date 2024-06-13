Нарколог Подмосковья рассказал о правилах употребления алкоголя во время отпуска

Стартовал сезон отпусков. О том, как не превратить долгожданный отдых в длительный запой и не испортить отпуск, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У многих отпускников появляется ощущение, что из отдыха надо выжать максимум. Часто это касается и алкоголя, особенно если он льется рекой по системе «все включено», ведь в обычной жизни себе такого человек позволить не может. Плохая идея начинать с алкоголя утро, даже когда велик соблазн выпить шампанское во время завтрака. Употребляя алкоголь в течение дня, к вечеру человек может уже еле стоять на ногах. Алкоголь — яд для организма, а в сочетании с жарой он может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до больничной койки, ведь под воздействием алкоголя человек теряет способность контролировать ситуацию, в том числе и на воде. Не стоит за отпуск пытаться изучить весь бар отеля, когда есть столько безвредных способов занять себя. Экскурсии, прогулки, водные виды спорта, аквааэробика, йога, спортивные залы — все эти услуги в распоряжении отдыхающих», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Не стоит забывать, что отдых — возможность набраться сил и впечатлений, а алкоголь принесет только вред и не даст организму восстановиться. Сейчас идет неделя отказа от алкоголя.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.