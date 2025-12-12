Нарколог Подмосковья рассказал, чем опасны конфеты с алкоголем

Близится Новый год — время подарков и праздничных застолий. Каждый год именно перед новогодними праздниками наступает настоящий бум конфет с алкоголем внутри. Почему стоит отказаться от таких сладких экспериментов, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Конфеты с коньяком или другими алкогольными напитками внутри многие воспринимают как баловство. Ведь кажется: что может случиться от капельки спиртного, конфета совсем небольшая, да и много их не съешь? Но если речь идет о ребенке, то достаточно несколько штук, чтобы такие сладости „с сюрпризом“ оказали негативное влияние. Воздействие на неокрепший организм алкоголь может оказать разное. У кого-то может начаться головокружение или тошнота, боли в животе, рвота. Не стоит угощаться такими конфетами и взрослым. Сочетание шоколада с коньяком или ликером оказывает удар по печени и по поджелудочной железе. Поднимается уровень глюкозы в крови, плюс токсичное действие алкоголя в перспективе может привести к развитию сахарного диабета», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что предновогоднее время праздничных вечеринок и последующих длинных праздников и без того серьезно нагружают ЖКТ, ведь часто именно в это время человек расслабляется и позволяет себе различные излишества. Поэтому стоит напомнить себе, что новогодние праздники это в первую очередь время с близкими, отдых, прогулки, приятные путешествия, а не бесконечные застолья с алкогольными напитками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.