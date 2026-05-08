Нарколог Подмосковья призвал отказаться от курения ради долголетия

Отказ от курения помогает продлить жизнь и сохранить здоровье, а первые положительные изменения начинаются уже через несколько часов после последней сигареты. Об этом в Неделю здорового долголетия сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили, что курение в среднем сокращает продолжительность жизни на 7–12 лет. Эта привычка связана как минимум с 25 заболеваниями, среди которых рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит курильщика, инфаркт миокарда, инсульт, а также злокачественные опухоли горла, полости рта и пищевода.

«Курение значительно ускоряет процессы старения организма и кожи. У курильщиков признаки увядания появляются на 10–20 лет раньше, чем у некурящих. Табачный дым содержит множество токсичных веществ и свободных радикалов, которые повреждают клетки и нарушают синтез коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист подчеркнул, что мнение о бесполезности отказа от сигарет при большом стаже курения является мифом. По его словам, бросить курить никогда не поздно: уже через несколько часов после последней сигареты организм начинает очищаться от токсинов, а риски развития заболеваний постепенно снижаются.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.