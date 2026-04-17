Нарколог Подмосковья призвал доноров отказаться от алкоголя

Врач-нарколог Подмосковья во время недели популяризации донорства крови напомнил о вреде алкоголя перед донацией и после нее. Специалист объяснил, как этанол влияет на качество крови и самочувствие донора, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, как правильно подготовиться к сдаче крови. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин подчеркнул, что алкоголь и донорство несовместимы.

«Дело в том, что этанол обезвоживает организм и сгущает кровь, что негативно сказывается на ее качестве. В результате у донора возрастает вероятность ухудшения состояния: головокружения, слабости, вплоть до потери сознания, а полученные компоненты крови могут стать непригодными для дальнейшего использования. Кроме того, алкоголь влияет на клетки крови и увеличивает риск образования тромбов. Наличие алкоголя в организме может исказить результаты анализов и привести к ложным выводам и возможной браковке донорского материала», — пояснил Холдин.

Специалист добавил, что после сдачи крови также следует воздержаться от алкоголя, чтобы не спровоцировать скачки артериального давления и не замедлить восстановление организма. За 1–2 дня до донации рекомендуется увеличить в рационе долю белковой пищи, овощей и фруктов, пить достаточное количество воды, выспаться, избегать физических нагрузок и стресса, а также отказаться от алкоголя и курения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.