Нарколог Подмосковья объяснил, почему алкоголь усиливает тревогу

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, почему алкоголь не помогает справиться с тревожностью. Разъяснения дали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере в рамках Недели сохранения психического здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Виталий Холдин объяснил, что успокаивающий эффект алкоголя временный. Сначала он усиливает тормозные процессы в нервной системе и блокирует возбуждающие. Выделение эндорфинов улучшает настроение, но после окончания опьянения уровень гормонов резко снижается, вызывая тревогу и тоску.

«Многие люди пытаются заглушить тревожное состояние алкоголем. Однако эффект успокоения — иллюзия», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Кроме того, алкоголь снижает уровень сахара в крови. По словам специалиста, к утру после употребления спиртного резкое снижение глюкозы может вызвать сильную слабость, тремор и нарастающую тревогу.

Для борьбы с тревожностью Холдин рекомендовал простые методы саморегуляции: дыхательные практики, легкую физическую нагрузку и выстроенный режим дня. Если справиться самостоятельно не удается, а тревога мешает жить, необходимо обратиться к психологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.