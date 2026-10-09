USD
Доллар США
85,42
-0.07 %
EUR
Евро
95,47
-0.89 %
CNY
Китайский Юань
12,73
-0.15 %
GBP
Фунт стерлингов
112,92
-0.52 %

Якиманка заняла девятое место в Москве по плотности табачных магазинов

Общество

Якиманка заняла девятое место в Москве по плотности специализированной табачной розницы. Ясенево попало в число районов с минимальными показателями, хотя магазинов там больше, сообщает Life.ru.

На Якиманке работает 41 специализированный табачный магазин при населении 27 416 человек. В Ясеневе таких точек 61, но число жителей превышает 176 тысяч. На 10 тысяч жителей приходится около 15 магазинов на Якиманке и примерно 3,45 в Ясеневе.

Самую низкую плотность среди обследованных районов показало Зябликово — 2,24 магазина на 10 тысяч жителей. Следом идут Ивановское с показателем 2,40 и Бирюлево Западное — 2,47.

Редакция сопоставила число специализированных магазинов с численностью населения районов за 2025 год. В подсчет вошли и точки с товарами для электронных испарителей, представленные в соответствующей категории. Рейтинг не отражает количество курильщиков и объемы продаж табачной продукции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.