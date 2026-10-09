Тверской район возглавил рейтинг Москвы по плотности табачных магазинов

В Тверском районе на 10 тысяч постоянных жителей приходится почти 36 табачных магазинов. Это примерно в 16 раз больше, чем в Зябликове, сообщает Life.ru .

В Тверском районе работают 276 табачных магазинов при населении 76 889 человек. Плотность составляет 35,9 точки на 10 тысяч жителей — примерно один магазин на 279 человек. В Зябликове этот показатель равен 2,24 точки на 10 тысяч жителей.

Журналисты сопоставили данные городского интернет-справочника, Яндекс Карт и 2ГИС с численностью населения московских районов за 2025 год. Они учитывали специализированные табачные магазины и точки с товарами для электронных испарителей, представленные в этой категории.

Разница в плотности магазинов не означает, что жители Тверского района курят в 16 раз чаще. В центре торговые точки обслуживают также туристов, офисных сотрудников и других посетителей. Это может заметно влиять на расчетный показатель.

Life.ru опубликовал полную карту табачной розницы Москвы и рейтинги районов с самой высокой и низкой плотностью магазинов в собственном расследовании. Ранее издание сообщало, что за год число магазинов электронных сигарет в российских городах-миллионниках сократилось на 11%.

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