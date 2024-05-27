Нарколог Подмосковья объяснил опасность перехода с обычных сигарет на электронные

Многие, пытаясь бросить курить, думают, что лучший вариант — переключиться с обычных сигарет на электронные гаджеты. Однако последние исследования показали, что этот вариант несет такую же, если не большую, угрозу здоровью, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Специалисты давно развеяли миф о том, что системы электронной доставки никотина, вейпы менее вредные, чем обычные сигареты. Результаты последних исследований говорят, что вред от них либо такой же, а в некоторых случая даже больше. Ситуация осложняется тем, что производители пытаются вбросить в молодежную среду информацию о том, что системы электронной доставки никотина и вейпы — безопасная альтернатива курению. Однако мы уже имеем достаточно доказательств, что электронные гаджеты оказывают негативное влияние на весь организм, и они также, как сигареты, способы вызвать онкологические заболевания», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что «волшебной таблетки», чтобы бросить курить, нет. Сила воли помогает бросить курить только в 5%, и если человек решает завязать с зависимостью от никотина, ему в этом поможет специалист и желание бросить курить. Специалисты областного клинического наркодиспансера всегда готовы прийти на помощь.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.