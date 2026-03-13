Нарколог Подмосковья объяснил, кому алкоголь сокращает жизнь

В Подмосковье в рамках недели борьбы с гепатитом С врачи напомнили об опасности алкоголя для инфицированных пациентов. Главный внештатный психиатр-нарколог региона Виталий Холдин сообщил, что спиртное ускоряет развитие цирроза и снижает эффективность терапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере пояснили, что вирусные гепатиты провоцируют развитие фиброза — процесса замещения здоровых клеток печени соединительной тканью. По мере прогрессирования заболевание может перейти в цирроз, а затем привести к раку печени.

«Основная угроза вирусных гепатитов состоит в том, что они провоцируют развитие фиброза. Постепенно заболевание перерастает в цирроз, а далее может привести к развитию рака печени. Регулярное употребление спиртного значительно сокращает продолжительность жизни инфицированных, ведь на печень негативно влияют сразу два фактора — вирус и алкоголь», — рассказал Виталий Холдин.

Он добавил, что при хроническом гепатите С применяются современные лекарственные препараты, которые категорически нельзя совмещать с алкоголем. Даже минимальные дозы спиртного снижают терапевтический эффект и делают лечение неэффективным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.