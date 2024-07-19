Нарколог Подмосковья объяснил, как вейпы могут навредить здоровью

Согласно последним данным, у курильщиков вейпов в организме накапливаются токсичные металлы. Были обследованы подростки, и оказалось, что у молодых людей, которые курят вейпы не менее 8 раз в день, на 30% больше свинца и на 50% больше урана в организме в сравнении с некурящими сверстниками, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если раньше мы говорили исключительно о вреде для организма именно из-за самого процесса курения и воздействия на внутренние органы, то теперь добавляем, что электронные устройства могут и покалечить из-за других причин, например, взорвавшись во рту. Такие истории происходят из-за некачественной сборки устройств. А случаи, когда легкое у курильщика буквально „сворачивается“, могут случиться, когда человек курит слишком много. А такое, увы, случается часто — ведь многие думают, будто электронные устройства не такие вредные, как обычные сигареты. И курят их бесконтрольно и в любых ситуациях», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист отметил, что в филиалах областного клинического наркодиспансера работают кабинеты по отказу от курения, где можно получить помощь, когда самостоятельно не получается справиться с зависимостью.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.