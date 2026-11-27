В Московском областном клиническом наркологическом диспансере предупредили, что алкоголь может привести к необратимым последствиям для здоровья кишечника. Этанол повреждает его слизистую и меняет состав микрофлоры, нарушая баланс полезных и вредных бактерий.

«В тканях кишечника расположена целая иммунная сеть, которая защищает организм. Спиртное разрушительно действует на микрофлору кишечника: изменяет ее качественно-количественный состав, смещая равновесие между полезными и вредными бактериями. Сам по себе этанол еще и повреждает слизистую кишечника. В результате этих процессов нарушается барьерная функция кишечника, в кровь попадают токсичные вещества, отсюда — воспалительные процессы, метаболические нарушения, синдром хронической усталости, аутоиммунная патология и даже психические заболевания», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта врач рекомендовал включать в рацион достаточно клетчатки — овощей и фруктов, а также кисломолочные продукты. От алкоголя и курения он посоветовал полностью отказаться.

Сейчас проходит Неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.