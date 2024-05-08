Нарколог Подмосковья назвал причину снижения продолжительности жизни на 15 лет

Все слышали о том, что курение сокращает жизнь и приводит к целому спектру заболеваний. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, чем еще грозит вредная привычка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Последние исследования говорят о том, что курильщик сокращает себе жизнь на 7-15 лет. Это происходит, потому что курение провоцирует появление различных заболеваний, многие из которых связаны с легкими. Одно из них — бронхиальная астма. Именно курение является сильнейшим фактором риска для развития этого заболевания. Тем же, кто заболел бронхиальной астмой, необходимо отказаться от курения, потому что оно способствует быстрому прогрессированию заболевания, учащает приступы, а также ослабляет действие лекарственных ингаляторов, снижая эффект от лечения», — рассказал Холдин.

Специалист напомнил об основных правилах сохранения здоровья легких. Необходимо отказаться от курения, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физической активностью, очищать и увлажнять воздух в квартире.

«Если вы не в состоянии справиться с никотиновой зависимостью самостоятельно, обращайтесь за помощью в любой филиал Московского областного клинического наркологического диспансера. В случае долгого кашля или других симптомов, необходимо обратиться к врачу, а также не забывать о регулярной диспансеризации», — добавил Холдин.

Сейчас проходит Неделя сохранения здоровья легких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.