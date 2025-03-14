Нарколог Подмосковья назвал меры профилактики гепатита С

Гепатит С — тяжелое заболевание, поражающее печень. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере назвали две частые причины, которые могут привести к заболеванию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наркозависимые входят в группу риска по количеству заболевших. Дело в том, что вирус передается через кровь, а когда человек употребляет инъекционные наркотики — это становится входными воротами для гепатита С. Также вирус может попасть в кровь после незащищенного полового акта. Поэтому профилактика заболевания заключается, в первую очередь, в отказе от употребления психоактивных веществ и в осознанном выборе партнера», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

При этом специалист добавил, что наркозависимые входят в группу риска не только по заболеваемости гепатитами, но и ВИЧ, и половыми инфекциями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.