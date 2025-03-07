Нарколог Подмосковья назвал главный фактор здоровья будущего ребенка

Беременность — чудесное и волнительное время для каждой женщины. Однако среди будущих мам встречаются те, кто не смог побороть зависимость от наркотиков или алкоголя и продолжил отравлять себя и будущего ребенка во время беременности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Может ли в этом случае родиться ребенок с уже сформированной зависимостью, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Сейчас проходит неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности.

«К сожалению, употребление будущей мамой наркотиков или алкоголя не может пройти бесследно для ребенка. Существует так называемый неонатальный абстинентный синдром — так называют совокупность симптомов, которые возникают у новорожденного, мать которого принимала во время беременности вещества, вызывающие зависимость. У таких детей действительно сразу после рождения наступает «ломка» — ведь на протяжении длительного времени ребенок получал от матери эти вещества. У таких детей, как правило, дефицит веса, беспокойство, плач. Впоследствии такие дети могут иметь проблемы с развитием, памятью, ростом», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист напомнил, что важно начать готовиться к беременности заранее. Вести здоровый образ жизни, правильно питаться и высыпаться, избегать стрессов и заниматься физической активностью. Курение, алкоголь или наркотики — недопустимые вещи при беременности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.