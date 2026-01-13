Нарколог перечислил неэффективные подходы в борьбе с алкоголизмом

Угрозы, жесткие требования, конфликты и попытки регламентировать количество выпитого не только не помогают избавиться от пагубной привычки, но и вызывают противоположный эффект, рассказал психиатр-нарколог, глава Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Об этом пишет Газета.ru .

По словам специалиста, когда страдающий алкогольной зависимостью отрицает наличие заболевания и отказывается от квалифицированной помощи, это становится серьезной проблемой для его родных. Если заболевание уже сформировано, привело к изменениям в работе мозга, системе мотивации и воли, а обещания «взять себя в руки» не работают из-за физиологических причин, необходимы помощь нарколога и комплексное лечение с последующей реабилитацией.

В случае же ранней стадии или эпизодического злоупотребления, когда еще не сформировались физическая зависимость и абстинентный синдром, можно предложить человеку прекратить употребление алкоголя в качестве эксперимента для улучшения качества жизни.

По мнению Исаева, основной задачей семьи должно быть не прямое противостояние употреблению, а стимуляция позитивных изменений, формирование адекватной оценки ситуации и снижение отрицания проблемы.

«Прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно дают обратный эффект — только усиливают сопротивление. Можно использовать при беседе на тему употребления метод мотивационного интервью. Разговаривайте не тогда, когда человек пьян или в состоянии абстиненции, а в спокойный, трезвый момент. Задавайте открытые вопросы, показывающие вашу заботу и озабоченность: „Я заметил, что после употребления алкоголя у тебя случаются провалы в памяти. Это тебя беспокоит?“, „Как ты сам оцениваешь твое употребление алкоголя за последний год?“, „Что хорошего дает тебе алкоголь? А что плохого или что ты теряешь из-за него?“. Цель — не переубедить, а помочь ему самому озвучить противоречия между его употреблением и важными для него целями (здоровье, семья, карьера, уважение)», — заметил доктор.

С этой же целью можно предложить вести дневник, отмечая количество выпитого и самочувствие на следующий день. Совместно и ненавязчиво проанализировать ситуации, провоцирующие желание выпить: «напряжение на работе», «тоска вечером», «конфликтные ситуации», «компания друзей». И продумать альтернативные модели поведения для каждой ситуации, исключающие алкоголь. Например, при стрессе — прогулка, при скуке — просмотр сериала и прочее.

