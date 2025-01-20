Нарколог объяснил, почему депрессию нельзя заливать алкоголем

Минздрав бьет тревогу: почти каждый десятый в России страдает депрессией, одновременно в стране растут объемы употребления алкоголя. Врач психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что алкоголизм часто связан с желанием заглушить психологические проблемы, но людям с такими недугами не стоит злоупотреблять спиртным, сообщает «ФедералПресс» .

Доктор отметил, что алкоголь не привнесет равновесие в душу. Спиртное может помочь лишь на время убрать симптомы недугов, например, тревогу и апатию, поскольку алкоголь воздействует на определенные рецепторы.

Однако регулярное употребление горячительных напитков вызывает привыкание, предупредил нарколог. Пьянки не помогут решить проблему, а лишь добавят новые неприятности.

«Когда человек пьет часто, то в мозге происходят изменения баланса по части нейромедиаторов. В результате его настроение, мягко говоря, становится очень и очень непростым. <…> Плюс влияют психологические факторы», — объяснил медик.

В состоянии дисбаланса человек способен испортить отношения в семье и на работе и вдобавок получить плохое самочувствие из-за похмелья.

«Тут нужно лечить не следствие, а причину — для этого обратиться к психотерапевту», — посоветовал врач.