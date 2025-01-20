Нарколог объяснил, почему депрессию нельзя заливать алкоголем
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Минздрав бьет тревогу: почти каждый десятый в России страдает депрессией, одновременно в стране растут объемы употребления алкоголя. Врач психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что алкоголизм часто связан с желанием заглушить психологические проблемы, но людям с такими недугами не стоит злоупотреблять спиртным, сообщает «ФедералПресс».
Доктор отметил, что алкоголь не привнесет равновесие в душу. Спиртное может помочь лишь на время убрать симптомы недугов, например, тревогу и апатию, поскольку алкоголь воздействует на определенные рецепторы.
Однако регулярное употребление горячительных напитков вызывает привыкание, предупредил нарколог. Пьянки не помогут решить проблему, а лишь добавят новые неприятности.
«Когда человек пьет часто, то в мозге происходят изменения баланса по части нейромедиаторов. В результате его настроение, мягко говоря, становится очень и очень непростым. <…> Плюс влияют психологические факторы», — объяснил медик.
В состоянии дисбаланса человек способен испортить отношения в семье и на работе и вдобавок получить плохое самочувствие из-за похмелья.
«Тут нужно лечить не следствие, а причину — для этого обратиться к психотерапевту», — посоветовал врач.