Нарколог назвала неочевидные минусы фруктового вина

Психиатр-нарколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Саунова предупредила, что фруктовое вино может спровоцировать неалкогольную жировую болезнь печени и создать нагрузку на внутренние органы, сообщает NEWS.ru .

По ее словам, даже легкие фруктовые вина оказывают серьезное влияние на организм. Она отметила, что напиток нагружает печень, желудочно-кишечный тракт, сердце, мозг и эндокринную систему.

«Хотя такие напитки кажутся безопасными из-за натурального происхождения, исследования показывают, что они содержат высокую концентрацию сахара вместе с этанолом. Это усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Также этанол совместно с легкоусвояемыми углеводами повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени, инсулинорезистентности и ожирения даже при умеренном потреблении», — пояснила Саунова.

Специалист подчеркнула, что сочетание сахара и алкоголя ускоряет обменные нарушения и может привести к хроническим заболеваниям даже при отсутствии злоупотребления спиртным.

Ранее нарколог Сергей Литков сообщил, что алкогольная зависимость может проявляться нарушениями сна, раздражительностью и внутренним напряжением в трезвом состоянии. По его словам, рост толерантности к спиртному также является тревожным признаком.

