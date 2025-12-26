Нарколог из Подмосковья предупредил об опасности средств от похмелья

Главный внештатный психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин заявил, что препараты от похмелья не только неэффективны, но и могут нанести вред здоровью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Виталий Холдин, главный внештатный психиатр-нарколог Московской области, отметил, что не существует действительно эффективных препаратов от похмелья. По его словам, большинство таких средств лишь временно облегчают симптомы, но не устраняют негативное воздействие алкоголя на организм.

Он подчеркнул, что использование обезболивающих и жаропонижающих препаратов увеличивает нагрузку на печень и почки. Средства с фенобарбиталом в сочетании с алкоголем могут привести к тяжелым осложнениям, включая кому и психозы. Применение транквилизаторов усиливает угнетающее действие этанола на центральную нервную систему и может вызвать серьезные расстройства сознания.

Холдин также предостерег от попыток снять похмелье повторным употреблением алкоголя, кофеином или энергетиками, так как это только усугубляет состояние. Он напомнил, что лучшая профилактика похмелья — полный отказ от алкоголя, особенно в семейные праздники, когда взрослые подают пример детям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.