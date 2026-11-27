Нарколог из Люберец рассказал о вреде вейпов для пищеварения

Замглавврача Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев на неделе профилактики заболеваний ЖКТ объяснил, как вейпы влияют на желудочно-кишечный тракт, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Компоненты аэрозоля электронных сигарет могут провоцировать воспаление в организме, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Токсичные вещества из жидкостей для вейпинга попадают в пищевод и желудок со слюной и повреждают слизистую оболочку.

«В первую очередь страдает слизистая оболочка: возникают изжога, тошнота и рвота. Постоянное химическое раздражение может привести к более тяжелым последствиям — дисбактериозу, воспалению кишечника, а также эрозиям и язвам», — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической и клинико-экспертной работе Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев.

Врач добавил, что пар электронных сигарет содержит тяжелые металлы — олово, никель, свинец, хром, марганец, а также мышьяк. По словам специалиста, эти вещества разрушают нервную систему, печень и почки.

Тем, кто не может самостоятельно отказаться от курения, рекомендуют обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера в своем городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.