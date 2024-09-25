Напряжение и усталость: россиянам ответили, когда нужно «бежать» к офтальмологу

сегодня в 10:38

Врач Отхозория: посещать офтальмолога нужно даже при отсутствии жалоб

Врач Дамири Отхозория заявил, что при любом дискомфорте в глазах следует срочно записаться на прием к офтальмологу. Очень яркие «звоночки» проблем — это боль, усталость или напряжение, сообщает RuNews24.ru .

«Такие симптомы нередко указывают на наличие такого заболевания, как синдром сухого глаза. Причинами появления заболевания могут являться сухой воздух, долговременное использование техники, ношение контактных линз и многое другое», — предупредил медик.

Отхозория также заявил, что периодическая сухость в глазах может возникать в результате аллергии.

По мнению медика, посещать офтальмолога следует не реже одного раза в год. Проходить диагностику рекомендуется даже при отсутствии серьезных симптомов или жалоб.

Ряд заболеваний, например, патологии сетчатки, протекают бессимптомно. Оценить ее состояние может врач с помощью специального оборудования в клинике.