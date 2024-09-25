Напряжение и усталость: россиянам ответили, когда нужно «бежать» к офтальмологу
Фото - © Unsplash.com
Врач Дамири Отхозория заявил, что при любом дискомфорте в глазах следует срочно записаться на прием к офтальмологу. Очень яркие «звоночки» проблем — это боль, усталость или напряжение, сообщает RuNews24.ru.
«Такие симптомы нередко указывают на наличие такого заболевания, как синдром сухого глаза. Причинами появления заболевания могут являться сухой воздух, долговременное использование техники, ношение контактных линз и многое другое», — предупредил медик.
Отхозория также заявил, что периодическая сухость в глазах может возникать в результате аллергии.
По мнению медика, посещать офтальмолога следует не реже одного раза в год. Проходить диагностику рекомендуется даже при отсутствии серьезных симптомов или жалоб.
Ряд заболеваний, например, патологии сетчатки, протекают бессимптомно. Оценить ее состояние может врач с помощью специального оборудования в клинике.