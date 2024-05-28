Замглавы округа Марина Марнова вручила грамоту врачам Волоколамска

Руслан Михайлович окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности «стоматология» и начал трудовую деятельность именно в этом направлении. При общем стаже более 12 лет в Волоколамской больнице работает около 6 лет.

«Это не моя личная почетная грамота, но через меня как руководителя поликлиники она дана всем моим коллегам — докторам, медицинским сестрам — всем, кто непосредственно работает с пациентами и вносит вклад в сохранение жизней и здоровья наших граждан. Я рад, что труд коллектива нашей поликлиника оценен Почетной грамотой главы округа. Поздравляю всех сотрудников поликлиники и хочу поблагодарить за то, что они достойно выполняют свой долг», — - рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.

О высоком профессиональном мастерстве опытного врача свидетельствуют и ранее полученные награды. Среди них — Благодарственное письмо губернатора Московской области, которое доктору вручили в прошлом году на VII съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.