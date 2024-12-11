Начался финальный этап модернизации больницы Вересаева в Москве

Начался финальный этап модернизации больницы имени В. В. Вересаева в российской столице. Проводится реконструкция двух корпусов, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В одном отделении больницы сделают современный роддом. В другом корпусе будет центр женского здоровья.

Когда каждый из них заработает, будет полностью создан комплекс медпомощи слабому полу. Там будут проводиться не только профилактика и лечение болезней, но и контролироваться беременность, роды у женщин.

Строители завершили работы по демонтажу. Выполняются основные задачи.

В 2023 году в городской клинической больнице заработал первый в Москве флагманский центр экстренной помощи и лечебный корпус №1. Там пациентов принимают отделения неврологии, травматологии, хирургии, а также другие.

В сентябре начал принимать пациентов лечебный корпус №2. В нем работает блок для кардиохирургии, аритмологии. Есть высокотехнологичные операционные. За несколько месяцев в больнице вылечились 5 тыс. пациентов. Сделали еще 500 операций.