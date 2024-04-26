Начальник областного госпиталя рассказал о проекте «Старшее поколение»

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Начальник Московского областного госпиталя, а так же главный внештатный специалист по гериатрии министерства здравоохранения Московской области Яроцкий Сергей в прямом эфире дал интервью и рассказал о федеральном проекте старшее поколение и ответил на вопросы про гериатрическую помощь в Подмосковье, где проводятся выездные мероприятия сотрудниками Московского областного гериатрического центра в рамках активного долголетия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Сейчас открыто около 88 кабинетов врачей гериатров, планируется развернуть 420 гериатрических коек в Подмосковье, часть из них уже развернуто в 16 медицинских организациях.

«Федеральный проект „Старшее поколение“ является очень важным ключевым проектом оказания медицинской помощи нашим особенно пожилым жителям», — рассказал Яроцкий.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации по телефону: 8(499)670-93-32, номер контакт-центра: 8(499)670-92-92, доб. 178.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, Стр. Г/1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.