сегодня в 20:55

Началась подготовка к строительству детской поликлиники в Дубне

Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ на стройплощадке будущей детской поликлиники на улице Энтузиастов. Ведется установка ограждающих конструкций, планировка и расчистка территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета.

«На площадке ведется планировка территории, возведение временных ограждений, обустройство подъездных дорог и мест складирования материалов, прокладка временных коммуникаций для обеспечения строительства», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, новая детская поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Новая поликлиника будет обслуживать более 8 тыс. детей из правобережной части города.

В составе медицинской организации предусматриваются: блок помещений неотложной помощи, блок помещений педиатрии, функциональной диагностики, специализированной медико-санитарной помощи, а также стоматологический блок и помещения медицинской профилактики. Общая площадь здания составит 10,3 тыс. кв. м.

На прилегающей территории разместится парковочное пространство, места для отдыха.

Открыть новое учреждение здравоохранения планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.