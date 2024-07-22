Жителей Ленинского округа 24 июля приглашают на встречу с врачами

В Ленинском городском округе состоится собрание руководителей медицинских учреждений с местными жителями 24 июля в историко-культурном центре, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В рамках таких мероприятий проводится разъяснение процедур записи на прием к специалистам, обсуждение вопросов пополнения медицинского персонала и внедрения нового оборудования.

«Жители определяют тематику встречи. Благодаря их отзывам и обратной связи медицинские специалисты вместе с пациентами решают множество насущных вопросов, принимают правильные решения для улучшения доступности и качества медицинской помощи. Решаются и индивидуальные проблемы. Медики всегда готовы к открытому диалогу: работают горячие линии, чаты в соцсетях, проводятся регулярные очные встречи», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что собрание с руководителями медицинских учреждений Ленинского округа пройдет 24 июля в 12:00 в Историко-культурном центре по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д. 2. Приглашаются все желающие, предварительная запись не нужна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что одной из задач властей является обеспечение региона медицинскими кадрами.

«Мы ищем жемчужины, привлекаем лучших врачей. Для этого предусмотрели ряд мероприятий. Самое эффективное — когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ — когда врач приглашает своего друга», — рассказал Воробьев.