На Урале родители умершего за сутки школьника намерены засудить больницу

На Урале родители умершего 11-классника Ивана Вачурова намерены обратиться за помощью в суд из-за того, что бригада скорой помощи не госпитализировала его при первом вызове, а второй и вовсе проигнорировала, в итоге школьник за сутки скончался от неизвестной болезни, сообщает E1.ru .

По словам родителей школьника, их сын заболел вечером 4 апреля. Семья проживает в городе Полевской Свердловской области, куда и была вызвана бригада скорой помощи, когда температура тела Ивана превысила отметку в 39 градусов и не сбивалась специальными средствами. К четырем утра парню стало совсем плохо, но на второй вызов скорая помощь не приехала, а когда утром к ним пришел врач на дом, то порекомендовал как можно скорее ехать в больницу.

Через некоторое время школьник начал терять сознание, а в приемном покое больницы потерял возможность самостоятельно ходить. В итоге он попал в реанимацию, где скоропостижно скончался.

Родители Ивана месяц ждали заключения о смерти, но когда документы были готовы, им отказывались их отдавать, пока в дело не вмешался Следственный комитет.

В итоге, по заключению, сын Вачуровых умер от сепсиса неизвестного происхождения. Мать и отец юноши считают, что медики упустили время, и их сына можно было спасти. Теперь они намерены засудить больницу, в которой неправильно поставили диагноз.

Ранее в Москве на одном из уроков скоропостижно скончался ученик третьего класса. Ребенок внезапно начал задыхаться, его пытались привести в чувства после потери сознания, но ничего не вышло.