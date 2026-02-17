На Урале предложили готовить докторов с детского сада

Первый проректор Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге Евгений Ванин положительно оценил идею проведения профориентационных уроков в дошкольных учреждениях.

«Это определенная игра, которая в дальнейшем может сложить необходимый стереотип поведенческий и стремление к познанию той или иной профессии», — отметил Ванин в эфире программы «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург.

Он допустил, что в садах могут использовать элементы само- и взаимопомощи, когда дети гуляют на улице, или отрабатывать игровые навыки.

Еще проректор рассказал о том, что в вузе уменьшилось количество мест. В 2026 году ограничение затронуло стоматологов. Однако будут брать больше педиатров и терапевтов.

