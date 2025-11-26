На скорую помощь Подмосковья устраиваются медики из Астрахани и Санкт-Петербурга

В Московской области действует ряд региональных программ и льгот, которые привлекают в регион медицинских специалистов из других областей России. Так, в подразделения Московской областной станции скорой медицинской помощи устраиваются на работу медики из Астрахани, Твери и даже из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

За примером далеко ходить не надо. Одинцово: это — центр 1-го регионального объединения Подмосковной скорой. В ноябре коллектив этого подразделения пополнился сразу 10 специалистами.

«Мы рады, что медики приезжают к нам из разных регионов. Как правило, это — врачи, фельдшеры и медсестры. Но есть и технические специалисты. Кто-то откликается на объявление в интернете, другие давно мечтали переехать поближе к столице. Наш коллектив, например, осенью пополнился специалистами из Астрахани. Супруги Свистуновы задумались о переезде еще 5 лет назад. Но все у них как-то не складывалось, потому что жена — врач скорой помощи, а муж — водитель-дальнобойщик. Но в итоге к решению пришли осознанно. Мы предоставили новым сотрудникам все условия. Администрация Одинцовского муниципального округа помогла устроить их дочь в школу. Семья получает компенсацию за аренду жилья», — прокомментировала заведующая Одинцовской подстанцией и руководитель регионального объединения № 1 Московской областной станции скорой медицинской помощи Ирина Бережная.

Супруги Свистуновы теперь работают вместе: Евдоким — стал водителем «скорой», а Марина — трудится по своему профилю.

На переезд в Подмосковье их также мотивировали льготы и меры поддержки для медработников, реализуемые в столичном регионе. Более того, семья Свистуновых планирует стать участником программы «Социальная ипотека». Их цель — быть постоянными жителями Подмосковья и помогать людям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.