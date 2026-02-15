На севере Лондона зафиксировали вспышку кори

В Лондоне зарегистрировано свыше 60 вероятных случаев кори, выявленных в семи школах и одном дошкольном учреждении. По информации The Sunday Times, очаг инфекции локализован в районе Энфилд на севере британской столицы, пишет ТАСС .

Лабораторные тесты подтвердили диагноз у 34 пациентов, часть из которых потребовала лечения в стационаре. Медики связывают вспышку с крайне низким, одним из худших в стране, охватом иммунизацией комбинированной вакциной КПК (корь-паротит-краснуха) среди жителей Лондона. Издание указывает, что недоверие к эффективности прививок, усилившееся после пандемии COVID-19, стало одной из ключевых причин такого положения дел.

В январе 2026 года Великобритания утратила статус территории, свободной от кори, который был отозван Всемирной организацией здравоохранения. Эпидемиологические службы предпринимают меры для сдерживания распространения этого высококонтагиозного заболевания. Согласно прогнозам Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, число пострадавших от вспышки в Лондоне может достигнуть от 40 до 160 тысяч человек.

Уровень вакцинации детей в Англии, согласно статье, опустился до минимальной отметки за последнее десятилетие. Это касается, в частности, прививок от кори и коклюша. В 2024 году в стране было отмечено около 15 тысяч случаев коклюша, приведших к смерти 11 младенцев.

