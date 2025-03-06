На регпортале Подмосковья подали более 12 тыс заявок на прикрепление к поликлинике

С начала года электронной услугой «Прикрепление к поликлинике» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 12 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявке необходимо выбрать поликлинику, к которой необходимо прикрепиться, указать поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС.

Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания. Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня.

Также жители Подмосковья могут прикрепиться к поликлинике в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.