На портале госуслуг Подмосковья можно прикрепиться к любой поликлинике онлайн

На портале госуслуг Московской области можно прикрепиться к любой региональной поликлинике онлайн. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Чтобы прикрепиться, заявитель должен фактически проживать в Московской области, иметь подмосковный полис ОМС, а также подтвержденную учетную запись ЕСИА. Прикрепить можно пациента от 14 лет и старше, а также ребенка до 14 лет.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь». В онлайн-форме заявления необходимо выбрать поликлинику, к которой хотят прикрепиться, указать поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС. Поменять поликлинику можно один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.