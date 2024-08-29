сегодня в 17:25

На базе МОНИКИ хотят организовать ординатуру для подготовки кадров по гериатрии

В ходе форума Мособлдумы «Активное долголетие в Подмосковье» обсуждался вопрос оказания медицинской помощи гражданам старшего возраста. Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев , для старшего поколения в Подмосковье активно развивается гериатрическая помощь. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Коечный фонд постоянно расширяется и нам нужны специалисты в этой сфере. В прошлом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатных участков врачам-гериатрам», — подчеркнул Андрей Голубев.

Начальник ГБУЗ Московской области «Московский областной госпиталь для ветеранов воин» Сергей Яроцкий рассказал, что в 2023 году в рамках профессиональной переподготовки по специальности «гериатрия» 16 врачей обучились технологии ухода за инвалидами старшего возраста.

В 2023 году на базе Московского областного колледжа № 1 обучено 87 медсестер на курсе «гериатрия».

Ученым советом МОНИКИ утверждены 4 программы обучения гериатрического профиля для гериатров, врачей общей практики и одна программа для среднего медперсонала.

«Есть идея организовать на базе МОНИКИ ординатуру для подготовки специалистов по гериатрии. То есть готовить кадры уже после института. Эта идея поддержана руководством МОНИКИ», — рассказал Сергей Яроцкий.

Андрей Голубев предложил поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.