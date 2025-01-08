Мытищинцам рассказали, как метеозависимым пережить изменения погоды

Жителям Мытищ рассказали, как метеозависимым пережить изменения погоды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зима часто преподносит нам сюрпризы, меняя погоду от оттепели со снегопадом до крепких морозов и вьюг. Эти климатические «качели» ощущают на себе многие из нас. Даже у здоровых людей могут возникать головные боли, скачки давления и слабость.

В зоне риска пожилые люди, адаптационные возможности, которых снижены в силу возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Статистика показывает, что в холодную погоду случаи инфаркта миокарда и инсульта увеличиваются на 10-20%.

«Климатические явления действительно увеличивают количество госпитализаций в отделение кардиологии. Атмосферное давление прыгает на 30 мм ртутного столба, сосуды, естественно, реагируют, физику никто не отменял», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Мытищинской больницы Элеонора Тулякова.

Если вы знаете, что чувствительны к резким изменениям погоды, следите за прогнозом и принимайте меры заранее, чтобы не допустить ухудшения самочувствия.

Снизить физическую активность и избегать напряжённой умственной работы, которая может привести к переутомлению.

Убрать из рациона следует жирную и жареную пищу, а также острые приправы.

Соблюдать режим дня: ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Если у вас сильно и долго болит голова, можно выпить горячего крепкого чая, принять горизонтальное положение и избегать раздражающих световых и звуковых факторов, таких как телевизор или музыка. Если же боли не прекращаются или возникли более серьёзные последствия необходимо вызывать скорую помощь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.