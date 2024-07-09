Мытищинской городской больнице передан современный электрокардиограф

Депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Юрием Гончаруком передали медицинскому учреждению в Мытищах новый электрокардиограф, передает пресс-служба партии.

Современный электрокардиограф представляет собой высокотехнологичное устройство, которое позволяет проводить точную диагностику сердечно-сосудистой системы. Он незаменим в ежедневной практике кардиологов, позволяя своевременно выявить различные патологии и принять необходимые меры для лечения и профилактики заболеваний. Передача данного аппарата является важным шагом в повышении уровня медицинской помощи, оказываемой жителям Мытищ.

На передаче электрокардиографа также присутствовали главный врач Мытищинской городской клинической больницы Ольга Мисюкевич и медицинские работники больницы. Денис Перепелицын выразил свою благодарность всем, кто трудится в сфере здравоохранения, подчеркнув, что их работа является неоценимой частью общего благополучия общества.

«Здоровье жителей всегда будет в приоритете для нас. Развитие здравоохранения — одно из основных направлений, закрепленных в Народной программе „Единой России“, и мы понимаем, насколько важно обеспечить медицинские учреждения современной техникой и оборудованием. Надеюсь, что данный электрокардиограф окажет значительную помощь врачам в их ежедневной работе и поспособствует сохранению здоровья наших граждан», — отметил Денис Перепелицын.

Юрий Гончарук добавил, что депутаты будут продолжать поддерживать медицинские учреждения округа.

Передача современного электрокардиографа — это лишь один из множества шагов, предпринимаемых для улучшения медицинской инфраструктуры и обеспечения здоровья граждан. В будущем планируется продолжение подобных мероприятий, направленных на модернизацию медицинских учреждений и поддержку работников здравоохранения, что, несомненно, положительно скажется на благополучии жителей округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.